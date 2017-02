Mornac: la SPA demande des couvertures et reçoit un manteau de fourrure, colère sur Facebook

C'est la consternation au refuge de l'Angoumois à Mornac (Charente). Alors que les bénévoles de l'établissement avaient lancé cet hiver un appel aux dons pour réchauffer ses pensionnaires pendant la vague de froid, ils ont reçu un cadeau assez stupéfiant: un manteau de fourrure. C'est en rangeant les stocks non utilisés qu'ils ont fait cette étrange découverte. Rapidement, ils ont tenu à exprimer leur colère via un post Facebook.

"Faut-il croire que les gens qui aiment les chats et les chiens, n’aiment pas les autres animaux? Pour nous, aimer les animaux ça n’est pas seulement aimer les chats et les chiens, c’est aimer tous les animaux et respecter tous les êtres vivants", a écrit Lalie Guerry, la responsable de l'établissement, se demandant si la personne en question avait bel et bien conscience de son geste. "Nous ne sommes plus à l’époque de la préhistoire où l’on tuait des animaux pour utiliser la fourrure pour se vêtir et se protéger du froid", a-t-elle ajouté précisant que le don était de très mauvais goût sachant qu'ils sont "membres d'une association de protection animale".

"Quand je regarde ce manteau je vois le sang, la douleur, j’entends les cris des animaux dont la peau a été arrachée à vif. Je vois la mort et la souffrance. Combien de morts inutiles pour réaliser cette horreur, une cinquantaine d’être vivants confinés dans des cages minuscules qui ensuite sont mutilés et/ou tués", a-t-elle déploré demandant aux donateurs de faire dorénavant attention. "De grâce ne nous déposez plus jamais cela dans vos sacs!", a-t-elle expliqué.

Rapidement, les commentaires n'ont pas tardé à fuser, les internautes se demandant si le don était l'œuvre d'un mauvais plaisantin ou d'une personne qui ne s'était pas rendue compte de sa maladresse. "Tout animal mérite le respect et ne mérite pas de voir sa peau arrachée pour être portée par l’humain ou bien être utilisée pour tenir chaud à l’un de nos chiens ou de nos chats, quelle idée!", a ajouté Lalie Guerry.