Anti-corrida: un prof prouve qu'un taureau n'est pas agressif de nature (vidéo)

De plus en plus de voix s'élèvent contre la corrida. En France, c'est principalement dans le Sud-Ouest qu'elle est encore pratiquée. D'ailleurs Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, en a fait les frais ces derniers jours puisque, alors qu'il est censé défendre le bien-être animal, il est allé assister à la corrida de Bayonne.

En Espagne, c'est aussi une "tradition" qui commence à être de plus en plus critiquée, surtout depuis que les réseaux sociaux partagent en masse des images de cruauté animale, d'abattage de taureaux de manière cruelle et barbare.

Un professeur espagnol a récemment fait le buzz sur Twitter en mettant en scène ses élèves au milieu d'une arène, avec un taureau libre de gambader autour d'eux.

Le but était de prouver que le taureau n'est pas un animal dangereux et agressif tant qu'il n'est pas lui-même agressé, excité ou blessé.

Sur les images, on voit ainsi la vingtaine d'étudiants rester parfaitement immobiles pendant qu'un taureau zigzague entre eux et ne les touche même pas.

Si la vidéo n'a pas été authentifiée (pour certifier qu'il n'y a pas de montage), elle a malgré tout fait le buzz sur les réseaux sociaux et surtout sur Twitter. La Fondation 30 millions d'amis l'a notamment partagée en soulignant: "En Espagne un enseignant apporte la preuve qu’un taureau qui n’a pas été excité, attaqué et blessé par l’homme, ne fait de mal à personne".