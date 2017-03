Antibes: le commissariat de police infecté par la gale, 5 agents contaminés

Opération nettoyage. Appelés les sarcoptes, les acariens responsables de la gale ont envahi depuis plus de 15 jours le commissariat d'Antibes (Alpes-Maritimes). Selon les informations de Nice-Matin, cinq agents ont été contaminés par cette infection cutanée contagieuse. "Il n’y a rien d’étonnant. Nous sommes confrontés à une population variée", a expliqué la commissaire Valérie Zettor dans les colonnes du quotidien. Et d'ajouter: "ce n’est pas la première fois que cela arrive au commissariat même si c’est la première fois que nous avons des agents impactés".

Alors pour éradiquer cet acarien, une opération de décontamination a eu lieu dans les locaux en début de semaine. Et pour celles et ceux qui se posent la question, il n'y a aucune crainte pour les personnes qui se sont rendues au commissariat ces 15 derniers jours. Elles ne seraient pas impactées.

Selon le site de l'Assurance maladie, la gale est une maladie contagieuse de la peau due à un parasite à huit pattes, minuscule et invisible à l'œil nu. Elle se transmet par des contacts rapprochés et se manifeste essentiellement par des démangeaisons et des lésions cutanées de grattage à différents endroits: entre les doigts des mains, à l'avant des poignets, sur les coudes et les avant-bras, au niveau du nombril, à l'intérieur des cuisses, au niveau des organes génitaux chez l'homme et des mamelons chez la femme, sur les fesses.

Une fois le diagnostic posé, le patient est traité dans la journée. Et après 72 heures, il n'est plus considéré comme contagieux. Bien traitée, la gale se guérit mais les démangeaisons peuvent se poursuivre pendant deux à quatre semaines. Les complications sont rares.