Apple Park, le dernier projet imaginé par Steve Jobs, ouvrira ses portes en avril (VIDEO)

Après plusieurs années de préparation, le géant Apple ouvrira son nouveau campus au mois d'avril dont le nom officiel sera Apple Park. Mercredi 22, Apple a levé le voile sur son futur campus de Cupertino, dans le Silicone Valley en Californie dans un communiqué de presse.

L'immeuble futuriste imaginé par Steve Jobs, l'ancien dirigeant d'Apple, s'étale sur 70 hectares et prend la forme d'un anneau de 260.000 mètres carrés, explique Le Figaro. Selon la firme de Cupertino les parois du bâtiment seront recouvertes des plus grands panneaux de verre courbes au monde. Il sera alimenté intégralement par des énergies renouvelables, et ne nécessitera "ni chauffage ni climatisation neuf mois de l'année sur douze", a écrit Apple.

Les locaux accueilleront les premiers employés à partir d'avril. Quelques 12.000 personnes vont être transférées dans ces locaux durant six mois, depuis le quartier général situé non loin, mais aussi depuis d'autres localités environnantes.

Dans le campus, les visiteurs trouveront un espace d’accueil avec un Apple Store et un café ouverts au public. Egalement un centre de fitness de près de 10.000 mètres carrés destiné aux employés d'Apple, des installations de recherche et développement sécurisées ainsi qu’un amphithéâtre souterrain de 1.000 places, baptisé le Steve Jobs Theater, précise le site 01net.com. Ce nom a été choisi "pour honorer sa mémoire et rendre hommage à l’influence qu’il ne cesse d’exercer sur Apple et sur le monde", précise l’entreprise dans un communiqué.

L’entrée de cet amphithéâtre est un cylindre de verre d’une hauteur de plus de 6 mètres pour un diamètre de 50 mètres, surmonté d’un toit de fibre de carbone métallique. "La vision qu'avait Steve pour Apple s'étendait bien au-delà du temps qu'il a passé avec nous. Il voulait qu'Apple Park soit un foyer d'innovation pour les générations à venir", a fait valoir Tim Cook, actuel PDG du groupe.

L’Apple Park sera installé sur de nombreux espaces verts. Il sera situé dans un immense parc arboré, avec des parkings souterrains et offrira aussi 3 kilomètres de promenade et de course à pied sans oublier un verger, des prairies et un bassin. Près de 9.000 arbres seront plantés. Lors de la présentation du projet devant la municipalité de Cupertino en 2011, Steve Jobs avait vanté l’impact écologique positif du projet.

(Voir ci-dessous la vidéo de Steve Jobs expliquant le projet du campus Apple Park):