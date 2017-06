Après la mort de leur enfant, nourri au lait végétal, des parents condamnés à 6 mois de prison avec sursis

Persuadé que leur bébé de sept mois était intolérant au lactose et au gluten, des parents belges, originaires de Beveren, le nourrissaient exclusivement au lait végétal. Mais en juin 2014, le petit est mort de malnutrition et de déshydratation. Le verdict du procès de ces parents a été rendu mercredi: ils ont été condamnés à six mois de prison avec sursis.