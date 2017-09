Aramon: un lycéen marche sur une voie ferrée, son pied sectionné par un train de marchandises

Un jeune homme de 17 ans, scolarisé dans un lycée de Beaucaire, a perdu un pied ce vendredi matin à Aramon (Gard) alors qu'il se trouvait sur une voie ferrée, dans un tunnel qu'il avait emprunté pour aller plus vite et ne pas rater son bus. Mais il n'a pas eu le temps de se mettre à l'abri quand un train de marchandises est arrivé et l'a grièvement blessé aux jambes.