Attaque d'un policier à Notre-Dame de Paris: la préfecture de police demande d'éviter le secteur [MAJ]

ARTICLE MIS A JOUR A 17h35 - La peur s'est emparée des Parisiens et des touristes ce mardi 6. Un homme a tenté de frapper d'un ou deux coups de marteau un gardien de la paix sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame, à Paris. Selon les dernières informations divulguées, un de ses collègues a riposté en utilisant son arme de service. L'agresseur, touché par balles, a été neutralisé. Pour l'heure, on ignore encore si sa vie est en danger. Il a été orienté vers un hôpital.

Sur les réseaux sociaux, une photo, prise par un journaliste du New York Times et publiée sur Twitter, montre ce qui semble être le corps de l'assaillant présumé du policier agressé devant la cathédrale.

Here's a picture of what seems to be the attacker lying in front of #NotreDame, taken from the archdiocese's headquarters @nytimesworld pic.twitter.com/m37ujxWN6M

— Benoît Morenne (@benmorenne) 6 juin 2017