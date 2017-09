Attaque terroriste dans le métro de Londres: un engin explosif "peu sophistiqué" mais qui aurait pu s'avérer meurtrier (vidéo)

"Cela ressemble à quelque chose de relativement peu sophistiqué": c'est ainsi que Hamish de Bretton-Gordon décrit au journal britannique le Daily Mail l'engin explosif qui s'est enflammé, mais sans détoner réellement ce vendredi 15 matin dans le métro de Londres aux alentours de 8h20 à la station Parsons Green.

L'engin qui est actuellement entre les mains des experts de la police a été filmé par plusieurs témoins montrant approximativement sa composition. Dans un sac plastique siglé "Lidl", un seau blanc a été placé, d'où ressort un vêtement noir enflammé et des guirlandes électriques pouvant servir de détonateurs.

