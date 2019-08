Attaquée par une corneille, elle dépose une main courante à la gendarmerie

Alors qu'ils avaient réservé un gîte pour 15 jours à Coussay-les-Bois (Vienne), deux touristes parisiens ont décidé de changer de destination pour se rendre dans un coin plus paisible après avoir vécu une drôle de mésaventure.

Samedi dernier, ils ont été attaqués par une corneille agressive qui avait élu domicile dans le jardin de leur location.

La femme a eu très peur et a pris la fuite en courant mais elle est tombée et s'est blessée au visage. Elle a eu besoin de points de suture au menton et est ressortie des urgences avec un traumatisme maxillo-facial.

Les propriétaires du gîte n'avaient jamais remarqué d'agressivité chez cet oiseau, qui leur rendait visite depuis quelques semaines.

"Je vous assure, cette corneille avait bien un comportement agressif. Avant ça, elle avait attaqué les mollets de mon mari et s’en prenait aux pneus de la voiture", a expliqué la "victime" à La Nouvelle République.

Une main courante a été déposée à la gendarmerie. Le couple a aussi averti la mairie pour qu'elle se débarrasse de la corneille en question. Michel Favreau, le maire, a refusé que l'animal soit tué mais a trouvé un compromis pour apaiser tout le monde. Un centre de soins spécialisé est venu capturer l'oiseau, qui sera bichonné pendant quelques temps avant d'être relâché dans la nature au milieu de ses congénères.