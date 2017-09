Attentat de Barcelone: une vidéo inédite montre la fuite de Younès Abouyaaqoub

Dans une courte vidéo, diffusée mardi 12 par la chaîne espagnole Antena 3, les téléspectateurs ont pu voir l'auteur de l'attentat de Barcelone fuir tranquillement les lieux de la tuerie. Les images sont déconcertantes. Alors que des cris retentissent d'un peu partout, une jeune femme visiblement apeurée croise la route du meurtrier dans le marché de la Boqueria et lui demande s'il sait ce qu'il se passe. Responsable de la mort de 15 personnes, Younes Abouyaaqoub lui répond alors calmement: "Je ne sais pas, ça se passe par là-bas", indiquant un endroit derrière lui.

New video shows Ramblas terrorist Younes Abouyaaqoub escaping calmly through the Boquería market.

Via @A3Noticias pic.twitter.com/yIvFw5vR2Q

— The Spain Report (@thespainreport) 12 septembre 2017