Attentat de Londres: la police britannique ouvre un site Internet pour collecter les photos et les vidéos prises par les témoins

Le quartier du Parlement britannique et du pont de Westminster où l'attaque terroriste du mercredi 22 s'est déroulée est un secteur très fréquenté de la capitale britannique (suivre l'évolution en direct sur FranceSoir). Aussi, et sans surprise, les captations vidéo et photo de la scène de l'attaque commencent déjà à fleurir sur les réseaux sociaux.

Elles montrent des scènes de désordre, des interventions policières voire des personnes présumées blessées sur le sol sans guère de détails permettant de contextualiser les documents ainsi diffusé sur Internet par les témoins de l'attaque.

Aussi, la police britannique a tenu à adresser un message à la population pour anticiper le traitement des nombreux témoignages qui se disséminent sur les réseaux sociaux. Une page web avec un formulaire dédié a ainsi rapidement été conçue par les autorités. Les détenteurs de vidéos ou de photos prises sur place peuvent ainsi télécharger et envoyer à la police leurs fichiers et laisser leur identité aux autorités.

Ce mercredi 22, vers 14h40 heure locale (15h40 heure de Paris), un véhicule a percuté plusieurs personnes sur le pont de Westminste avant de terminer sa course devant les grilles du jardin du parlement britannique. Là, un homme, a surgi du véhicule armé d'un couteau et aurait poignardé un policier avant d'être abattu par les forces de l'ordre.

Selon la chaîne britannique SkyNews, cette attaque qui a déjà été qualifiée de "terroriste" par les autorités locales, aurait provoqué la mort de deux personnes avant que son auteur ne soit neutralisé par les forces de l'ordre.

(Retrouvez ici notre direct sur l'attaque de Londres)