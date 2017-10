Attentat de Nice: l'ancien secrétaire général d'une association de victime condamné pour escroquerie

Vincent Delhomel, ancien porte-parole et secrétaire général de Promenade des Anges, association de défense des victimes de l'attentat de Nice, a été condamné ce mercredi 11 à un an de prison ferme et six mois avec sursis pour escroquerie et abus de confiance.

L'homme comparaissait pour avoir détourné des fonds récoltés par l'association à des fins personnelles, notamment 7.300 euros obtenu lors d'une course caritative, et plus de 1.000 euros de notes de frais indues. Outre des voyages, notes de restaurants et de cafés, il lui été reproché d'avoir utilisé cet argent pour payer son loyer.

Il s'est défendu en expliquant avoir voyagé ou déjeuné avec les victimes de l'attentat du 14 juillet 2016, assurant que ces fonds avaient donc bien servi la cause de l'association et "le bien des victimes". Lui-même reconnu comme une victime de l'attentat de Nice, il souffre de troubles du sommeil et d'agoraphobie, problème qu'il a invoqué notamment pour justifier son incapacité à prendre les transports en commun.

Son avocat a rappelé qu'il avait remboursé les sommes en question à la nouvelle secrétaire de l'association, un repenti tardif pour les magistrats. Face au président du tribunal qui listait les déplacements en taxi ou repas à l'évidence personnels, Vincent Delhomel a reconnu avoir "dérapé", rapporte Libération.

Le procureur avait requis deux ans d’emprisonnement, dont six mois de sursis et mise à l’épreuve avec obligation de travail et de soin pour cet homme fragile psychologiquement. Son avocat a fait part de son intention de faire appel.