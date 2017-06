Attentat de Notre-Dame: les images de l'attaque au marteau de Farid Ikken contre un policier dévoilées (vidéo)

L'attaque a été particulièrement rapide. Une vidéo de l'agression d'un policier par Farid Ikken devant Notre-Dame de Paris mardi 6, tournée par une caméra de vidéosurveillance, a été dévoilée par le journal Le Parisien ce mercredi 7.

Sur les images, on peut voir Farid Ikken bondir dans le dos d'un des policiers en faction sur le parvis de la cathédrale et lui a asséné un violent coup de marteau au niveau du crâne. Les autres membres des forces de l'ordre dégainent aussitôt leur arme et tire sur l'assaillant qui est touché au thorax.

Le policer frappé a été légèrement blessé au cou lors de l'attaque. Quand à l'assaillant, il a également été pris en charge par les secours. Ce mercredi, les médecins ont jugé que sont état de santé était compatible avec un placement en garde à vue. Cette dernière, qui durera 24 heures, est reconductible quatre jours dans le cadre d'une enquête terroriste.



Les images de l'attaque du policier à Notre... par leparisien

Des vérifications doivent encore être effectuées, mais tout indique qu'il s'agirait d'un certain Farid Ikken. C'est en tout ca le nom qui figure sur le titre de séjour retrouvé sur lui, rapporte LCI. Il est né en Algérie en janvier 1977 et est inscrit comme doctorant en sciences de l'information à Metz (est de la France). Il préparait une thèse sur le journalisme et les élections dans les pays d'Afrique du Nord.

Selon les infirmations dévoilées mardi par Gérard Collomb, l'homme aurait crié "c'est pour la Syrie" au moment de son action. Il se présente lui-même comme un "soldat du califat" et une vidéo dans laquelle il prête allégeance à l'Etat islamique (Daech) aurait été retrouvée lors de la perquisition menée mardi soir dans une résidence étudiante de Cergy (Val d'Oise), où l'homme occupait un logement.

De son côté, l'EI n'a encore pas revendiqué l'action.