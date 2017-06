Attentat à Londres: les trois assaillants abattus avaient-ils des complices?

Quelques heures après l'attentat terroriste à Londres, qui a fait au moins sept morts et une cinquantaine de blessés dans la soirée de samedi 3, les autorités tentent d'en savoir plus sur le parcours des assaillants et sur la présence d'éventuels complices. Lors d'un point presse ce dimanche 4 au matin, le chef de la police de Londres, Cressida Dick, a donc fait état des premiers éléments des investigations.

"Cet incident est à présent sous contrôle mais un périmètre de sécurité reste en place. La station de London Bridge est fermée. Il s'agit d'une enquête qui va se dérouler rapidement. Nous avons mobilisé des moyens importants. Nous allons augmenter les patrouilles dans un certain nombre de secteurs. Notre priorité est de travailler avec nos collègues des services de renseignements et anti-terroristes pour en savoir plus sur les assaillants et sur leur parcours", a-t-il déclaré. Et d'ajouter: "Nous sommes déjà à un niveau d'alerte très élevé. Nous étions préparés pour un incident potentiel. Notre réaction a été extrêmement bonne. Ce que nous savons c'est qu'il y avait trois assaillants. Il est important de s'assurer qu'il n'y ait pas de complice".

Pour rappel, Londres a de nouveau été attaquée alors que touristes étrangers et fêtards anglais profitaient de la soirée, dans les bars et restaurants branchés de la capitale. Trois individus, abattus par la police par la suite, ont foncé dans la foule avec leur véhicule avant de sortir poignarder des passants. Il s'agit de la troisième attaque terroriste sur le sol britannique en moins de trois mois. Deux semaines plus tôt, le 22 mai dernier, un kamikaze s'était fait exploser à la fin du concert d'Ariana Grande à Manchester, faisant 22 morts et plus de 100 blessés.

Une attaque meurtrière qui avait eu lieu deux mois jour pour jour après celle de Londres qui avait fait cinq morts. Sur le pont de Westminster, un homme avait foncé dans la foule avec un véhicule avant de poignarder un policier.