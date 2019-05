Attentat à Lyon: le parcours du terroriste

Une explosion à Lyon, en plein centre-ville, vendredi 24, a fait 13 blessés dont une petite fille de 10 ans. Très vite, les autorités ont confirmé que l'acte était considéré comme un attentat terroriste, Emmanuel Macron évoquant notamment une "attaque".

Le suspect a été repéré par la vidéo surveillance et le procureur de la République de Paris, compétente en matière terroriste, Rémy Heitz a détaillé ce samedi 25 matin plus d'éléments sur son parcours, avant et après l'explosion. Voici ces éléments.

Il apparaît ainsi que l'homme est arrivé sur les lieux de son crime par le quai Claude Bernard à 17h19. Une minute plus tard précisément, à 17h20, il a ensuite franchi le pont de la Guillotière et est passé par le quai du docteur Gailleton pour rejoindre la place Antonin Poncet à 17h22.

Trois minutes après, à 17h25 très exactement, l'homme poussant son vélo a bifurqué dans la rue Victor Hugo (piétonne) à partir de la place Bellecour. Il a atteint les lieux de son attentat, la boutique Brioche Dorée, à 17h26.

Là, l'homme a déposé sa bicyclette contre un bloc de béton et déposé un sac de papier craft. Il est ensuite reparti à 17h27, abandonnant son dispositif artisanal devant la boutique, par le même itinéraire que celui par lequel il est arrivé.

L'explosion est survenue très vite dans la foulée: à 17h28min39s.

Selon Rémy Heitz, outre les vis, billes de métal et circuits imprimés découverts sur les lieux de l'explosion, des "piles LR6" et surtout un "dispositif de déclenchement à distance".

A ce stade, ce samedi matin, l'acte n'avait pas été revendiqué.