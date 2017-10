Attentat à Marseille: la Tunisie confirme son identité, Ahmed Hanachi est bien le terroriste de la gare Saint-Charles

Le terroriste de la gare Saint-Charles de Marseille, qui a sauvagement assassiné deux jeunes femmes dimanche 1er octobre, a été identifié formellement. Il s'agit d'un ressortissant tunisien répondant au nom de Ahmed Hanachi. Vendredi dernier, cet individu avait été arrêté pour vol à l'étalage à Lyon puis placé en garde à vue. Garde à vue durant laquelle il avait présenté un passeport à ce nom, indiquant qu'il était né le 9 novembre 1987 à Bizerte (dans le nord de la Tunisie).

Mais les enquêteurs attendaient confirmation de cette identité car au cours de ses précédentes arrestations en France, qui ont été nombreuses entre 2005 et 2014, l'assaillant -abattu par des militaires de l'opération Sentinelle lors de l'attaque sur le parvis de la gare ferroviaire- avait donné sept autres identités. Selon France 2, les autorités tunisiennes ont fini par confirmer lundi 2 au soir qu'il s'agissait bien d'un de leurs ressortissants, connu dans son pays d'origine pour des faits de droit commun.

Le procureur de Paris François Molins avait donné lundi à la mi-journée de plus amples détails sur le profil du terroriste, notamment sur les raisons de sa garde à vue à Lyon vendredi, et de sa remise en liberté samedi.

Ahmed Hanachi avait été arrêté suite à un vol à l'étalage dans un magasin du centre commercial Part-Dieu à Lyon. Il avait lui-même expliqué à la police être un "sans domicile fixe et sans emploi", "consommateur de drogues dures" et "divorcé". Lors de sa garde à vue, les autorités avaient découvert qu'il était en situation irrégulière en France, et qu'il avait été interpellé à de nombreuses reprises par le passé pour des faits de petite délinquance. Mais pourtant autant, il n'était pas connu du Renseignement et n'avait fait l'objet d'aucune condamnation.

François Molins avait aussi dit que le terroriste avait été relâché samedi à cause "d'infraction insuffisamment caractérisée". Ajoutant que "les autorités préfectorales locales (n'avaient) pas été en mesure de prendre une mesure d'éloignement à son encontre".

Le Parisien a révélé qu'une procédure de reconduite à la frontière avait été envisagée, mais qu'à cause d'un imbroglio par rapport aux places disponibles dans le centre de rétention administrative de Lyon, Ahmed Hanachi avait été relâché. Lui permettant d'achever sa terrible entreprise terroriste à Marseille.