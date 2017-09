Attentat dans le métro de Londres: les images de l'engin à l'origine de l'explosion (photos+ vidéo)

Une explosion "d'origine terroriste" s'est produite ce vendredi matin dans une rame du métro londonien. C'est la station de Parsons Green, située dans l'ouest de la capitale britannique, qui a été touchée. Les autorités ont indiqué qu'un "certain nombre de personnes" avaient été blessées, les premiers bilans faisant état d'au moins 18 passagers touchés mais aucun gravement, et aucun mort.

Des témoins ont filmé et pris en photo l'engin explosif immédiatement après la déflagration, encore enflammé et fumant. Les images laissent supposer à certains spécialistes qu'il aurait bien été fabriqué artisanalement. Sur les différentes prises de vue on peut voir un seau placé dans un sac de course frappé du logo de la chaîne de supermarchés Lidl. De ce seau sortent câbles électriques noircis: il s'agirait du dispositif d'allumage rudimentaire de la bombe.

LONDON: Incredible footage showing people stopping to look at a suspected explosive device. #ParsonsGreen pic.twitter.com/VVxUolvtIS — Keith Walker (@KeithWalkerNews) 15 septembre 2017

Cependant l'information n'avait pas encore été confirmée par une source officielle, ce vendredi en fin de matinée. Mais les médias britanniques et les réseaux sociaux ont très vite foisonné de ces images prises par des témoins de la scène.

Les photos de @BBC sur une "explosion" dans la métro de #Londres, station Parsons Green, sont plutôt "apaisantes" https://t.co/rzR1RjL91Y pic.twitter.com/tbRoTz7Vmv — Olivier Biffaud (@bif_o) 15 septembre 2017

L'explosion a eu lieu un peu après 8h, ce vendredi matin, à l'heure où les Londoniens se rendaient au travail, dans cette station en plein air qu'est Parsons Green. La ligne touchée est très fréquentée puisqu'elle relie l'ouest de la capitale avec le centre en passant par Westminster pour aller à la City, le deuxième centre d'affaires du monde.

Toutefois, au vu de l'état de la rame du métro telle que visible sur ces vidéos il semble que le dispositif n'ait pas fonctionné de manière optimale, évitant un bain de sang de plus grande ampleur. La déflagration a pour autant provoqué un mouvement de panique. Le quartier a ensuite été rapidement bouclé par les autorités et une enquête ouverte.