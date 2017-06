Attentat à Londres: ils s'appelaient Alexandre, Sébastien, Xavier, Christine, Sara, Kirsty, James et Ignacio

Le bilan de l'attentat terroriste survenu à Londres samedi 3 au soir s'est encore alourdi ce mercredi 7 au matin, après la découverte d'un corps repêché dans la Tamise. Les assaillants qui ont foncé dans la foule avec une camionnette et poignardé des passants ont fait huit morts et 48 blessés sur le London Bridge et dans le quartier de Borough Market.

Xavier Thomas, 45 ans

La victime repêchée ce mercredi matin était française. Il s'appelait Xavier Thomas et avait 45 ans. Il était porté disparu depuis l'attaque de samedi soir. Il se promenait avec sa compagne, Christine Delcros, sur le London Bridge quand le véhicule fou a déboulé. Selon Scotland Yard, il a été projeté dans la Tamise. Son amie a aussi été percutée et est toujours hospitalisée.

Alexandre Pigeard, 26 ans

Le nom de Xavier Thomas s'est donc ajouté à la longue liste des victimes de Khuram Butt, Rachid Redouane et Youssef Zaghba. Il n'est pas le seul Français à avoir péri samedi soir. Alexandre Pigeard, 26 ans, serveur au Boro Bistro dans le Borough Market, a été poignardé alors qu'il se trouvait en terrasse. Il vivait à Londres puis neuf mois et selon son père, qui a témoigné dans Ouest-France, il prévoyait de rentrer prochainement en France: "Il devait participer à l’ouverture d’un restaurant à Nantes".

Sébastien Bélanger, 36 ans

Un troisième Français a donc trouvé la mort lors de cet effroyable attentat. Il s'agit de Sébastien Bélanger, 36 ans. Ce chef cuisinier, qui travaillait depuis sept ans au Coq d'Argent, était allé passer la soirée au bar The Barrowboy&Banker pour regarder la finale de la Ligue des champions. Avec ses amis, ils ont ensuite rejoint Alexandre Pigeard au Boro Bistrot. Quand les terroristes sont entrés dans l'établissement, son groupe d'amis s'est dispersé. Porté disparu dans un premier temps, Sébastien a été identifié mardi 6 parmi les victimes.

Christine Archibald, 30 ans, Canadienne

Christine Archibald, une Canadienne de 30 ans, est morte dans les bras de son fiancé Tyler Ferguson sur le London Bridge après avoir été percutée par la camionnette des terroristes. Elle était originaire de Colombie-Britannique. "Mon petit frère a perdu l'amour de sa vie sur le London Bridge", a écrit Cassie Ferguson Rowe sur Facebook.

James McMullan, 32 ans, Britannique

James McMullan, 32 ans, qui était au pub Barrowboy&Banker, à l’extrémité du London Bridge, a été identifié grâce à une carte de crédit retrouvée sur lui, a déclaré sa sœur Melissa. Porté disparu après l'attaque, il était recherché par ses amis via un appel à témoin sur les réseaux sociaux.

Ignacio Echeverria, 39 ans, Espagnol

"Le héros au skateboard". Ignacio Echeverria, 39 ans, Espagnol, a été surnommé ainsi par la BBC car il a été tué après s'être interposé entre une femme et un des terroristes. Il revenait du skatepark avec des amis. Il était juriste à la banque HSBC et spécialisé dans la lutte contre le blanchiment.

Sara Zelenak, 21 ans, Australienne

Elle est la plus jeune victime de l'attentat du 3 juin. Sara Zelenak, 21 ans, Australienne originaire de Brisbane est morte samedi soir après avoir été renversée sur le London Bridge. Elle travaillait depuis le mois de mars dans la capitale britannique en tant que jeune fille au pair, comme l'a confié sa mère dans les médias australiens.

Kirsty Boden, 28 ans, Australienne

Une deuxième jeune femme australienne figure parmi les victimes. Kirsty Boden, 28 ans, infirmière à Londres, vivait, selon The Guardian, en Angleterre depuis quatre ans. Elle a été poignardée mortellement alors qu'elle voulait aider les blessés renversés par la camionnette des terroristes.