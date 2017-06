Attentat à Londres: Daech revendique l'attaque via son canal de communication Amaq

Alors que l'enquête sur l'attentat survenu samedi 3 au soir à Londres se poursuit, Daech a revendiqué l'attaque qui a fait au moins sept morts et 48 blessés. C'est l'agence de propagande Amaq, canal de communication du groupe terroriste, qui a publié l'information dimanche 4 au soir, assurant que l'attentat avait été commis "une unité de combattants de l'Etat islamique".

Dans son communiqué, Amaq a aussi évoqué l'action d'une "cellule sécuritaire", autrement dit une cellule dormante qui a répondu au nouvel appel aux meurtres contre les mécréants, lancé au début du Ramadan par Daech.

De nouvelles perquisitions ont eu lieu ce lundi 5 au matin et plusieurs personnes ont été arrêtées, notamment à Newham et Barking (dans l'est de Londres). La veille, la police londonienne avait déjà procédé à douze interpellations à Barking.

Pour rappel, Londres a de nouveau été attaquée alors que touristes étrangers et fêtards anglais profitaient de la soirée, dans les bars et restaurants branchés de la capitale. Trois individus, abattus par la police par la suite, ont foncé dans la foule avec leur véhicule avant de sortir poignarder des passants. Il s'agit de la troisième attaque terroriste sur le sol britannique en moins de trois mois. Deux semaines plus tôt, le 22 mai dernier, un kamikaze s'était fait exploser à la fin du concert d'Ariana Grande à Manchester, faisant 22 morts et plus de 100 blessés.

Une attaque meurtrière qui avait eu lieu deux mois jour pour jour après celle de Londres qui avait fait cinq morts. Sur le pont de Westminster, un homme avait foncé dans la foule avec un véhicule avant de poignarder un policier.