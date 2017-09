Attentats du 13 novembre et du Thalys: Abou Walid aurait déjà été arrêté

Abou Walid, le mystérieux homme clé des attentats du 13 novembre et du Thalys ne serait pas en liberté. Quelques heures seulement après que France Inter a révélé que ce djihadiste -dont on ne connaît que le nom d'emprunt- était toujours introuvable deux ans après les faits, l'agence de presse Reuters affirmait ce mardi 19 que celui-ci a en fait déjà été interpellé.

La radio publique évoquait ce même jour qu'Abou Walid restait introuvable. Cet homme aurait été en contact avec Abdelhamid Abaaoud, considéré comme le coordinateur des attaques du 13 novembre et abattu par le Raid lors de l'assaut de Saint-Denis quelques jours après. Il aurait aidé celui qui était alors un des djihadistes européens les plus surveillés à gagner la Belgique depuis la Syrie pour y préparer les attentats et aurait joué un rôle de logisticien, fournissant notamment des armes.

Son nom, ou plutôt son surnom, est également cité par Ayoub el-Khazzani, l'homme qui a tenté de perpétrer un attentat dans le Thalys du 21 août 2015 avant d'être maîtrisé par des passagers. C'est lui-même qui l'aurait conduit jusqu'à la gare.

Selon l'agence de presse qui cite des sources proches du dossier, "les investigations ont permis d'identifier (...) un protagoniste des attaques du Thalys d‘août 2015 et du 13 novembre 2015 à Paris" qui a par la suite été écroué. Sans citer nommément l'alias d'Abou Walid ni donner de véritable nom, la source en question dément donc la présence dans la nature de celui qui aurait eu un rôle de logisticien dans les attaques. On ignorait cependant quand et dans quelles circonstances il aurait été interpellé.