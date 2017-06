Aubervilliers: ivre, il poignarde à mort son fils qui lui reprochait son alcoolisme

La tragédie laisse planer plusieurs zones d'ombre. Une seule certitude cependant: l'alcool était présent. En quantité. Mercredi 7, un père de famille a poignardé à mort son fils dans les murs de l'appartement familial alors qu'il était pris de boisson. Mais le reste du contexte de cette agression dramatique reste flou.

C'est à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis, que la scène se déroule. L'homme âgé de 56 ans boit. D'après les premiers éléments de l'enquête, qui demande à être confirmés, c'est cette consommation excessive d'alcool qui a généré une dispute familiale se terminant par un meurtre. La victime, âgée de 24 ans, a visiblement reproché à son père son ivresse et sa consommation régulière d'alcool. Et il a laissé éclater sa colère en constatant que son parent avait déjà dépassé les limites du raisonnable, d'autant que les faits se déroulent… en fin de matinée.

Ce dernier n'a pas supporté de se faire reprendre de la sorte et a asséné à son fils un violent coup de couteau dans le thorax.

Un autre fils du père meurtrier accourt immédiatement et prévient les secours et les autorités. Il sera malheureusement trop tard pour sauver la victime, morte sur le sol de l'appartement familial sans que les médecins ne puissent le réanimer. Le père assassin, lui, sera immédiatement arrêté et placé en garde à vue.

Dans la soirée de vendredi 9, il a été mis en examen par le parquet de Bobigny. Dans l'attente de l'instruction, il a également été placé en détention provisoire.