Aude: le chauffard drogué était armé jusqu'aux dents

Le contrôle routier a débouché sur une découverte d'une toute autre ampleur pour les gendarmes du peloton motorisé de Lavalette. Ceux-ci ont en effet découvert une quantité impressionnante d'armes chez un homme qu'il venait d'arrêter pour excès de vitesse.

L'affaire a débuté à hauteur de Pennautier, commune de l'Aude située entre Narbonne et Toulouse, dimanche 4. Les militaires repèrent un homme qui circule à plus de 160 km/h sur une départementale où la limite est donc de 90 km/h.

Un excès de vitesse qui lui vaut donc une confiscation immédiate de son permis de conduire et autorise les gendarmes à saisir le véhicule, d'autant plus que les tests se sont révélés positifs pour la consommation de stupéfiants. Ils ne s'en priveront pas après avoir repéré un lanceur de balles (type "flash ball") ainsi que des munitions cachés sous le siège passager.

Le début d'une piste digne du petit poucet mais composée d'armes et de cartouches en guise de miettes de pain. Car en poursuivant leur fouille, les militaires vont découvrir plus de 300 munitions de différents calibre, un poing américain à impulsions électriques et des bombes lacrymogènes, rapporte franceinfo.

Et ce n'est que le début. La découverte justifiant une enquête en flagrance et une première perquisition au domicile du chauffard durant laquelle seront découvert trois pistolets, des éléments d'autres armes, quelques grammes de cannabis et des outils destinés à sa consommation.

Mais ce n'était rien à côté de l'arsenal découvert par la suite chez la mère du suspect: une trentaine d'armes à feu dont plus de 15 fusils de différents types. Les gendarmes ont également retrouvé près de 15.000 balles et cartouches et près de 25 kilos de munitions tirées ainsi que quelques dizaines de grammes de cannabis.

L'homme qui a déjà écopé d'une obligation de soins après sa garde à vue devra se présenter devant le tribunal en mai pour s'expliquer.