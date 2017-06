Aude: un militant de l'ultra droite en fuite au Japon dévoile sur YouTube une sex-tape du député maire de Limoux

L'affaire est étrange, mais le député-maire (PS) de Limoux (dans le département de l'Aude) Jean-Paul Dupré a déjà annoncé avoir porté plainte. Il est en effet la victime de "révélations" d'un certain Boris Le Lay, qui a diffusé sur YouTube une vidéo où il diffuse des images intimes du député-maire et des échanges de textos que ce dernier a envoyé à une femme mariée. Des images de relevés bancaires montrant des virements entre le compte du maire et de la femme pour un montant de 50.000 euros sont aussi dévoilées. Le tout est également accompagné de la bande-son d'une conversation téléphonique.

Le délateur explique quil s'agit de preuves que l'élu a procuré un travail et de l'argent à sa maîtresse pour que cette dernière ne rende pas accessible les images de ces vidéos intimes. Il explique également dans une autre vidéo sa motivation à diffuser en ligne de tels "documents". L'homme installé au Japon, fuit la justice française qui l'a condamné à deux reprises à de la prison ferme pour "provocation à la haine raciale". Or, Boris Le Lay, qui se définit sur son compte Twitter comme "breton" et "militant nationaliste" explique qu'il est la victime d'un complot mêlant des juges et le Parti socialiste en Bretagne. Ce serait en quelque sorte pour jeter le discrédit sur un élu socialiste, bien que les motivations ne soient pas très claires.

Jean-Paul Dupré a précisément porté plainte contre un couple de Limouxins, contre un hébergeur de sites internet pornographiques et contre « toute personne participant à la diffusion » des images en question.

Député de la 3e circonscription de l'Aude depuis 1997 (et maire depuis 1989) sans discontinuer, Jean-Paul Dupré ne se représente pas dimanche 11 pour un cinquième mandat.