Austin Jones, star de YouTube, demandait des vidéos pédopornographiques à ses jeunes fans

Il était une des stars de YouTube avec plus de 500.000 abonnés sur sa chaîne. Austin Joines, un jeune chanteur de 24 ans a été arrêté par la police à l’aéroport O'Hare de Chicago alors qu’il rentrait d’un concert en Pologne. Il est accusé d’avoir sollicité et détenu des images pédopornographiques entre 2016 et 2017.

L'artiste demandait en effet à ses jeunes admiratrices de lui envoyer des photos d’elles à caractère sexuel, au prétexte de lui prouver qu’elles étaient vraiment fans. Il leur indiquait aussi les tenues qu’elles devaient porter ou ce qu’elles devaient dire et faire dans leurs vidéos. "Elles ont dû mimer des actes sexuels alors qu’elles avaient 14 ou 15 ans. Il demandait ensuite à ce qu’elles envoient ces images via Facebook ou iMessage", précise le Chicago Tribune. Le quotidien indique en outre que sur certaines images, les jeunes victimes ont été incitées à dire leur âge tout en se claquant les fesses. Et d'ajouter qu'Austin Jones a convaincu les jeunes filles par le biais du chantage via des conversations sur les réseaux sociaux: "Je veux juste t'aider. Je sais que tu essayes de ton mieux de me montrer que tu es ma plus grande fan, je ne veux pas avoir à chercher quelqu'un d'autre".

Austin Jones a avoué "avoir reçu ces vidéos, les avoir regardées et s'être masturbé devant", selon un document de la justice de Chicago dévoilé mardi. Il risque jusqu'à quinze ans de prison.

En 2015, le jeune chanteur s’était déjà retrouvé au cœur d’une polémique pour avoir demandé à des fans de lui adresser des vidéos les montrant en train de twerker, une danse au déhanché plus que suggestif. Une pétition avait tourné ensuite afin d'annuler l'un de ses concerts.