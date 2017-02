Australie: 5 morts dans le crash d'un avion sur un centre commercial (VIDEO)

Les dégâts sont impressionnants. Suite au crash d'un petit avion mardi 21 sur un centre commercial près de Melbourne, dans le sud de l'Australie, la chaîne d'information SkyNews a filmé la suite de l'accident en direct. Sur les images, le toit du centre commercial est éventré sur au moins dix mètres et une épaisse fumée se dégage de ce trou béant. Une fumée noire et dense est visible depuis l'autoroute qui longe le centre commercial. Des immeubles situés aux alentours ont également subi des dégâts, et des débris jonchent le sol de la zone de l'impact.

Les cinq occupants de l'avion sont morts sur le coup au moment où le véhicule a percuté le centre commercial "dans une énorme boule de feu", d'après les témoins. Selon Le Parisien, le pilote, un Australien de 60 ans, était très expérimenté et a lancé un appel de détresse avant l'accident. L'ambassade des Etats-Unis a indiqué que quatre des victimes étaient des Américains. Malgré l'intervention rapide de secours, aucun des passagers n'a survécu à l'accident. Les pompiers ont commencé à éteindre le feu. Equipés de lances à eau, ils ont arrosé les flammes encore vives suite à l'accident.

Aussitôt, après avoir décollé de l'aéroport d'Essendon Fields, proche de Melbourne, l'avion, un Beechcraft, a dévié, et est allé s'écraser sur le centre commercial DF0 tout proche. Selon Lisa Neville, ministre de la police de l'Etat de Victoria, l’avion avait été loué pour un vol privé à destination de King Island, une île australienne située entre Melbourne et la Tasmanie. Si l'accident est tragique, Stephen Leane, un haut responsable de la police de l'Etat de Victoria, a déclaré que c'est un miracle que personne ne se soit trouvé "à l'arrière de ce centre commercial ou sur le parking proche et que personne d'autre n'a été blessé".

(Ci-dessous la vidéo des dégats du crash de l'avion sur un centre commercial près de Melbourne):