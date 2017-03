Australie: mort d'un pêcheur, l'homme probablement tué par un crocodile de 4 mètres

Les causes de sa mort ne sont pas encore connues mais les enquêteurs privilégient la piste d'une attaque de crocodile. Les faits se sont déroulés dimanche 19 au large d'Innisfail, une localité du nord-est de l'Australie. Alors qu'il était parti pêcher, un homme de 35 ans n'a plus donné signé de vie, suscitant l'inquiétude de sa famille. Son bateau ainsi que son arbalète de pêche sous-marine ont rapidement été retrouvés avant que les opérations de recherche ne permettent de découvrir son corps ce lundi 20 au matin. Selon la police du Queensland, "les investigations préliminaires laissent penser que l'homme a été attaqué par un crocodile". Et pas n'importe lequel: un spécimen de quatre mètres de long.

En parallèle, un bateau de la police a été attaqué par une bête particulièrement agressive. Il se pourrait qu'il s'agisse du même animal responsable de la mort du pêcheur. D'après l'inspecteur Rhys Newton, ce type de comportement est souvent observé lorsque l'animal vient de tuer. Il pourrait tenter de protéger une source de nourriture.

Assez fréquentes, les attaques de crocodiles ne cessent de susciter l'inquiétude. En janvier dernier, un Australien de 47 ans a été tué par un crocodile en traversant une rivière près du parc national de Kakadu, dans le Territoire du Nord en Australie. Pourtant, de nombreux panneaux mettaient en garde les piétons. Selon les policiers, l'homme avait tenté la traversée derrière deux femmes. "Les deux femmes sont passées mais l'homme a été porté disparu peu après", avait déclaré dans un communiqué Warren Jackson, de la police locale.

Pour celles et ceux qui l'ignorent, le crocodile marin est un des animaux les plus dangereux de la planète. Sa population oscillerait entre 75.000 et 100.000 individus.