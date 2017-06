Australie: panique dans un avion, le capot d'un des moteurs se déchire en plein vol

Le pire a été évité. Un avion de ligne de la compagnie China Eastern a dû atterrir ce lundi 12 en urgence à l'aéroport de Sydney (Australie) en raison d'un problème survenu en vol. Le boeing, qui devait à l'origine se rendre à Shanghai (Chine), volait avec une énorme déchirure sur le capot d'un de ses moteurs. Il a donc dû rebrousser chemin. "L'équipage a observé une situation anormale sur le moteur gauche et a décidé de rentrer immédiatement à l'aéroport de Sydney", a officialisé un porte-parole de la compagnie aérienne.

Photos du trou dans le réacteur du vol China Eastern de #Sydney MU736. Un A330-200. Retour d'urgence & zéro blessés. pic.twitter.com/sRDiZdg3US — Jean-Paul Ney (@jpney) 12 juin 2017

Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer mais les passagers ont tous été terrorisés par cet incident qui aurait pu faire vaciller l'avion et donc, entraîner leur mort. D'après les témoignages rapportés, un énorme bruit a été entendu peu de temps après le décollage. "On a décollé et puis tout d’un coup, j’ai entendu comme un +ZZZZZZZZZZ+ et c’était vraiment vraiment très très fort. Ça sentait le brûlé. Oh j’ai eu peur oui, j’ai eu vraiment peur. Notre groupe était terrifié", a raconté un passager à la chaîne de télévision australienne Chanel Seven.

Puis, après avoir localisé le problème, l'équipage de l'appareil a alors pris la décision d'évacuer les sièges situés à proximité du moteur endommagé. "L'aile sur la gauche a émis un bruit assourdissant et ils ont évacué tous les sièges", a expliqué un autre passager sur la chaîne Channel Nine. D'après la compagnie, les passagers devraient quitter le pays dès ce lundi.

Ce n'est pas la première fois ces dernières semaines qu'un problème technique a lieu en plein vol. Le 20 mai dernier, un avion de la compagnie aérienne australienne Qantas Airways avait été contraint de faire demi-tour et d'atterrir sur l'une des pistes de l'aéroport international de Los Angeles (Etats-Unis) suite à un problème moteur. Les passagers avaient vu des flammes sortir de l'un des quatre réacteurs de l'appareil.