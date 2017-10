Australie: pour sauver un requin, une femme l'attrape à mains nus (vidéo)

Elle fait le buzz sur les réseaux sociaux. En Australie, une femme prénommée Melissa Hatheier a surpris les internautes par son sang-froid. Dans une vidéo publiée sur Facebook, on la voit en train d'attraper à requin à mains nus alors qu'elle est en train de se baigner dans une piscine océanique (d'eau de mer) de l'Oak park, à Cronulla. Coincé, l'animal ne pouvait plus rejoindre l'océan. C'est pourquoi, elle a décidé de le prendre pour le relâcher dans son milieu naturel, juste à côté.

Les faits se sont produits lundi 10. "Ma mère nage ici chaque matin avec des amis et ils m'ont alertée qu'il y avait un requin. Donc je suis venue voir", a-t-elle raconté au site ABC. Et d'ajouter: "Je l'ai vu, c'était juste un petit requin dormeur, je me suis dit que je devais juste le jeter". Au total, depuis sa publication, la séquence a d'ores et déjà été visionnée par plus de 100.000 personnes et a été partagée des centaines de fois.

Parfois confondu avec le requin tigre, le requin dormeur est totalement inoffensif. Il s'agit d'une espèce que l'on rencontre générale à proximité de la Polynésie ou en Australie, et plus généralement dans l'océan Indien ou en mer Rouge. Il est actif la nuit et passe ses journées posé sur le sable, dans des failles, des petites grottes ou des cavités du récif.

Cette histoire n'est pas sans rappeler celle qui avait eu lieu en février dernier là aussi en Australie. Un homme avait aperçu non loin de la plage un requin qui était en train de se débattre. Alors pour le libérer d'une ligne de pêche, il l'avait saisi par la queue et l'avait traîné jusque sur le rivage. L'hameçon qui lui entravait la mâchoire avait finalement pu être retiré par son sauveur et l'un de ses amis. Le squale avait finalement pu regagner l'océan.