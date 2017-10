Australie: quand les chats des rues tuent un millions d'oiseaux par jour

Le chiffre est édifiant: en Australie, les chats errants et les félins domestiques tueraient plus d'un million d'oiseaux par jour, selon une étude publiée ce mercredi 4 dans le journal Biological Conservation. Un phénomène inquiétant qui serait à l'origine du déclin de nombreuses espèces dans le pays. Concrètement, les premiers seraient responsables de la mort de 316 millions de volatiles chaque année tandis que les seconds de 61 millions.

"Tout le monde sait que les chats tuent les oiseaux mais cette étude montre que sur un plan national, l'ampleur de la prédation est ahurissante", a déclaré John Woinarski, le directeur des recherches. Au total, 338 espèces d'oiseaux seraient concernées dont 71 espèces en danger comme par exemple la colombine marquetée et la perruche nocturne. "On a découvert que les oiseaux les plus susceptibles d'être chassés sont de taille moyenne, des oiseaux qui nichent et s'alimentent au sol, et les oiseaux présents dans les îles, les régions boisées et les prairies", a-t-il ajouté précisant que "les chats représentent un problème ancien, étendu, contre lequel il faut lutter plus efficacement".

La plupart du temps domestiqués puis abandonnés, les chats sauvages, présents sur au moins 99,8% du territoire, seraient également responsables de l'extinction de mammifères, notamment d'espèces endémiques comme des marsupiaux, ou des reptiles. Devenus de très bons chasseurs, ces félins seraient 20 millions à vivre à l'état sauvage et s'adapteraient très facilement à leur environnement, selon les scientifiques.

Par conséquent, le gouvernement australien a décidé de prendre les choses en main en mobilisant plus de 30 millions de dollars australiens (20 millions d'euros) pour venir à bout de ce phénomène. Et parmi les mesures envisagées, la suppression de deux millions de chats d'ici 2020, selon les informations d'une ancienne étude publiée début janvier dans le journal Biological Conservation.

Pour rappel, l'Australie n'est pas le seul pays à faire face à l'errance animale. La France aussi, et notamment La Réunion, est depuis plusieurs années confrontée à ce fléau, chiens et chats confondus. En février dernier, l'Etat s'était donc engagé à débloquer 60.000 euros sur trois ans afin de stériliser et identifier les animaux errants.