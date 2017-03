Australie: une touriste britannique battue, séquestrée et violée pendant deux mois par un homme de 22 ans

Un calvaire de deux mois. Une jeune femme britannique a été retenue contre son gré par un homme en Australie, subissant des violences physiques et des viols répétés avant d'être secourue lors d'un contrôle de routine, a déclaré ce mardi 7 la police.

La jeune femme et son agresseur présumé s'étaient rencontrés voici trois mois dans un festival de musique près de Cairns, au nord-est de l'île continent. Tous deux avaient décidé de faire un périple à travers le pays ensemble mais leur relation a rapidement mal tourné. La victime, qui disposait d'un visa de travail en Australie depuis avril 2015, a été retenue en otage par son agresseur entre janvier et mars.

Son calvaire n'a pris fin que dimanche 5. Comme le rapporte le journal le Brisbane Times, la jeune femme, originaire de Liverpool, s'est présentée au comptoir d'une station-service de Mitchell, au fin fond de la province du Queensland, et a tenté de marchander avec la vendeuse en expliquant qu'elle n'avait pas d'argent et que c'est son "petit ami" qui avait son sac à main avant de prendre la fuite sans payer. La gérante de la boutique a alors alerté la police locale car elle avait senti que jeune femme était "visiblement maltraitée".

Les forces de l'ordre ont interpellé le véhicule peu après alors que la victime se trouvait au volant. Les forces de l'ordre ont découvert qu'un homme se cachait à l'arrière du véhicule, il s'agissait du tortionnaire de la jeune femme. Selon la police, la victime "a été retenue contre son gré et victime d'agressions graves pendant plusieurs semaines". Et d'ajouter: "Elle a reçu des soins pour diverses blessures, dont des fractures au visage, des bleus et des coupures".

L'homme a été inculpé de chefs multiples, y compris de viols, agressions, étranglements et privation de liberté. Il a été placé en détention provisoire.