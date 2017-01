Australie: une voiture fonce délibérément sur la foule à Melbourne, au moins 3 morts

L'acte était délibéré. Au volant de sa voiture, un homme a foncé sur la foule, jeudi 19 à Melbourne (Australie), faisant au moins trois morts et une vingtaine de blessés. Rapidement, le conducteur a été maîtrisé par les forces de l'ordre et placé en garde à vue. Selon les premiers éléments de l'enquête, son geste ne serait pas lié au terrorisme.

Dans un tweet, la police de l'Etat de Victoria a précisé que la situation était "sous contrôle" dans le centre de la ville. Une information confirmée lors d'une conférence de presse par le commandant Stuart Bateson. "Je peux confirmer que nous pensons que cela est lié à une attaque au couteau survenue plus tôt dans le sud de la ville", a-t-il déclaré. Et d'ajouter: "le délinquant a été arrêté. Il n'y a à ce stade aucune menace supplémentaire pour la population". Les blessés, eux, ont été pris en charge par les secours et transportés dans les différents hôpitaux de la ville, placés en état alerte. Pour le moment, les circonstances exactes de ce drame sont floues mais l'enquête devrait permettre d'en savoir plus dans les prochaines heures.

Peu de temps après son interpellation, les chaînes de télévision ont diffusé des images de l'automobiliste fou. Une vidéo amateur montre par exemple l'arrestation du conducteur. Sur la séquence, les internautes peuvent voir l'homme se faire tirer par les jambes par les policiers. Il est allongé face contre terre, les mains derrières le dos. Sur une autre vidéo, relayée par Sky News sur son compte Twitter, on peut observer le comportement du conducteur quelques minutes avant le drame. A quelques rues du lieu de l'accident, il se trouvait dans son véhicule rouge et avait une trajectoire complètement anormale.