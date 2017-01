Autriche: une série d'agressions sexuelles signalée à Innsbruck lors de la nuit du Nouvel An

L’Europe avait été secouée le 31 décembre 2015 par les agressions multiples subies par des femmes à Cologne. Si dans cette ville, et dans les autres agglomértaions allemandes, la situation a semblé sous contrôle pour le dernier jour de l’année 2016, la polémique vient cette fois d’un peu plus loin de l’autre côté de la frontière. D’Innsbruck en Autriche, plus précisément.

Les autorités autrichiennes cherchent en effet à identifier présicément un groupe d’hommes qui aurait commis des faits similaires. Le porte-parole de la police régionale a déclaré que 18 femmes ont rapporté des faits d’agressions sexuelles, les hommes en question les ayant agrippé et tenté de leur imposer des baisers, dans le centre-ville ou dans les environs. Toujours selon les autorités policières, il n’y aucun doute possible sur un fait: les agresseurs présumés sont d’origine étrangère. Mais les images de vidéosurveillance sont trop imprécises pour permettre une identification formelle. "Ils dansaient autour des victimes puis leur ont soudainement saisi la poitrine ou mis la main entre les jambes. Tout s'est déroulé dans un cadre festif, rendant difficilement repérable ce qui ce passait" explique le porte-parole de la police.

Outre ces images, des témoignages confirment les agressions, expliquant que leurs auteurs étaient âgés de 20 à 30 ans, avaient la peau foncée et s’exprimait en anglais ou dans un allemand rudimentaire. "Nous n'avons jamais été confrontés à quelque-chose de comparable dans le passé" admettent les autorités policières en charge du dossier.

Pas moins de 25.000 participaient au festivité du Nouvel An dans la grande ville de l'ouest de l'Autriche.