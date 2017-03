Autriche: une touriste allemande tuée par une vache, sa famille réclame des dommages et intérêts

Alors qu'ils étaient en vacances à la montagne dans le Tyrol autrichien, une famille allemande a eu la douleur de perdre la maman, qui se promenait en amont avec son chien, et qui a été attaquée par une vache. Les faits remontent à l'été 2014 et ressurgissent aujourd'hui car le tribunal d'Innsbruck, dans l'ouest du pays, a déclaré selon le quotidien local Tiroler Tageszeitung, ce lundi 20, que le mari et le fils de la victime réclamaient 360.000 euros au paysan propriétaire de la bête.

En juillet 2014, cette mère de famille âgée de 45 ans se baladait avec sa famille dans des alpages du Stubaital, une vallée autrichienne située dans la région du Tyrol. Alors qu'elle traversait un troupeau où se trouvaient des petits veaux, elle a été attaquée par une vache allaitante. Les cornes de l'animal ont causé une hémorragie interne et elle a succombé à ses blessures peu de temps après son arrivée à l'hôpital.

La procédure civile doit être plaidée ce printemps. La Chambre d'agriculture du Tyrol s'est alarmée ce lundi des "conséquences pour le tourisme et l'agriculture" d'un éventuel jugement favorable aux plaignants. Josef Hechenberger, le président de cette Chambre, souhaite que les alpages soient protégés et restent "un espace d'exploitation pour les paysans". Il attend d'ailleurs des mesures pour faire respecter les panneaux de signalisation aux touristes, particulièrement pour les "randonneurs avec des chiens".

Le tourisme estival a représenté 20,8 millions de nuitées au Tyrol autrichien en 2016, en hausse de 5,5% en un an, soit presque autant que le tourisme hivernal (26,8 millions) dans cette région alpine prospère.