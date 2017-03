Avalanches dans les Alpes: deux morts et deux disparus

Alors qu'une avalanche a secoué Tignes tôt mardi 7 au matin, sans faire de victime ni de blessé, deux autres importantes coulées de neige plus tragiques ont eu lieu plus tard dans la journée en Savoie et dans les Hautes-Alpes.

A Valfréjus, trois snowboarders néerlandais d'une vingtaine d'années, qui faisaient du hors-piste, ont été emportés en fin d'après-midi selon la gendarmerie de Modane. L'un deux est décédé, les deux autres étaient toujours portés disparus ce mercredi 8 au matin. Les secours étaient à pied d'œuvre dès 6h30 du matin, à grand renfort d'hélicoptère, gendarmes au sol et brigade cynophile.

Dans les Hautes-Alpes, les autorités ont signalé une seconde avalanche mortelle, qui a coûté la vie à un skieur dont l'identité ni la nationalité n'ont encore été confirmées par la gendarmerie.

Si l'avalanche de la veille à Tignes n'a tué personne, ce n'est pas le cas des nombreux éboulements qui ont eu lieu en février dans les Alpes françaises.

Le 13 février, à Tignes toujours, quatre snowboarders expérimentés avaient trouvé la mort dans une zone hors-piste lorsque qu'une plaque à vent s'était détachée de la montagne. La veille, un moniteur de ski avait également péri dans une avalanche dans les Hautes-Alpes, à Val-des-Près.

Du côté italien du massif des Alpes, les dégâts et les pertes humaines ont aussi été considérables. Le 2 mars, trois personnes sont mortes et cinq autres ont été blessées en faisant du hors-piste à Courmayeur, au nord-ouest de l'Italie.