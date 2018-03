Aveyron: Maëlys, l'adolescente disparue a été retrouvée

Soulagement pour ses proches. Portée disparu depuis dimanche 4 au soir dans l'Aveyron, la jeune Maëlys a été retrouvée. "Nous sommes en mesure d'annoncer que les recherches actives entreprises par la gendarmerie ont permis de retrouver la jeune fille saine et sauve dans le département du Tarn", a indiqué ce mardi 6 au soir sur Facebook la gendarmerie du département remerciant au passage ceux qui ont contribué "à l'issue heureuse des recherches": "Merci à tous (médias et particuliers) pour votre mobilisation et les nombreux partages de ce post".

L'adolescente de 14 ans avait été vue pour la dernière fois le 4 mars dernier aux alentours de 19h30 au lieu dit Combradet Rivaldié dans la commune de Requista. La gendarmerie, qui avait indiqué qu'elle était probablement partie à pied le long de la D 200 dans la vallée du Tarn, avait rapidement privilégié la thèse de la fugue.

Un appel à témoins avait ensuite été lancé dans l'espoir de la retrouver au plus vite. Une enquête pour disparition inquiétante de personne mineure avait rapidement été ouverte et le signalement de l'adolescente diffusé en masse sur les réseaux sociaux. Pour le moment, aucune information n'a été divulguée sur les circonstances de sa disparition. On ignore encore s'il s'agissait bien d'une fugue ou bien d'un enlèvement.

Selon les chiffres du Centre français de protection de l'enfance (CFPE), cinq enfants disparaissent toutes les heures en France.