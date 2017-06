Avignon: deux jeunes tiraient au hasard sur des passants pour les effrayer, une femme enceinte touchée au ventre

Ce sont des lycéennes qui ont alerté les forces de l'ordre. En effet, en sortant du lycée Philippe-de-Girard d'Avignon dans le Vaucluse, elles s'étaient fait tirer dessus. Sur place, les policiers ont interpellé deux jeunes jeudi 29. Âgés de 18 et 20 ans, ils sont soupçonnés d'avoir fait feu sur des passants pour les effrayer, a indiqué France Bleu Vaucluse.

Les tirs provenaient de l'appartement d'un immeuble situé chemin du Lavarin. En pénétrant dans le logement, les policiers ont découvert les deux suspects. Lors de leur perquisition, les forces de l'ordre ont mis la main sur une carabine à plombs et des munitions dissimulées sous un lit. L’interpellation du plus jeune n’a pas été de tout repos. Ce dernier a proféré plusieurs insultes et s’est rebellé. Il a fallu le maîtriser avant de pouvoir lui passer les menottes.

Placés en garde à vue, les deux suspects ont reconnu les tirs. Pour se justifier ils ont expliqué vouloir s'amuser à faire peur aux passants. Ils ont aussi avoué avoir tiré le week-end dernier en direction de passants, notamment sur une femme enceinte. Elle avait été touchée au ventre.

Heureusement la balle n'avait pas provoqué de dommage ni à la mère, ni à l'enfant à naître. L'ITT de la victime avait été fixée à "zéro jour".

Les deux jeunes devront répondre de leurs actes devant la justice et doivent être présenté ce vendredi 30 à un magistrat du parquet d'Avignon.