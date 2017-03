Avignon: un adolescent de 14 ans piétiné par un chameau, son père porte plainte

Ce type d'agression n'arrive pas tous les jours. Elle n'en reste pas moins traumatisante. Un jeune garçon de 14 ans, prénommé Adil, s'est fait attaquer jeudi 2 mars par un chameau alors qu'il se rendait à son collège d'Avignon, rapporte ce samedi 11 le Dauphiné Libéré. L'animal s'en serait pris à l'adolescent par derrière, l'aurait bousculé avant de le mordre au bras. L'enfer d'Adil a duré plusieurs secondes avant que des passants n'interviennent pour faire fuir le chameau. Adil s'en est sorti sans blessure grave mais avec un avant bras couvert d'ecchymoses. Son père, Brahim, a décidé de porter plainte devant le traumatisme qu'a vécu son fils, qui refuse désormais de se rendre seul au collège.

Le cirque Olympique, propriétaire de l'animal, a contesté les faits, assurant même que l'agression n'avait pas du tout eu lieu. "Nos animaux n’étaient pas laissés sans surveillance. Et le jeudi, on était sur le départ. On chargeait le camion. Je peux vous dire qu’il ne s’est rien passé ce jour-là" a expliqué une responsable de l'établissement.

Selon elle, les animaux étaient eux soumis à des agressions à répétition des adolescents. Des tirs de pistolet à billes auraient notamment été constatés. Contactée par le Dauphiné Libéré, une adjointe au maire a assuré que les conditions de sécurité étaient réunies, que le chameau incriminé était attaché et que des jeunes l'auraient "importuné". Mais plusieurs témoins, dont le père d'Adil, ont confié avoir vu certains animaux circuler librement.