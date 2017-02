Avignon: une jeune femme de 20 ans séquestrée et battue pendant des mois par son compagnon

Le calvaire évoqué par la victime devant les forces de l'ordre fait froid dans le dos. Une jeune femme de 20 ans a dénoncé son compagnon violent auprès de la police d'Avignon, samedi 25, rapporte Le Dauphiné Libéré ce lundi 27. La jeune femme a assuré avoir subi des coups et été séquestrée pendant de longs mois dans son appartement situé dans la cité de la Rocade.

Elle a expliqué que son compagnon, du même âge qu'elle, avait pris l’habitude de verrouiller le logement et d’emporter les téléphones pour qu’elle ne puisse avoir aucun contact avec l’extérieur à chaque fois qu'il sortait. Selon elle, à chaque fois qu'il rentrait, il battait comme plâtre la malheureuse. Elle serait parvenue à s'enfuir samedi dans un moment d'inattention de son tortionnaire et d'aller se réfugier dans un commissariat de police pour raconter son histoire.

Les forces de l'ordre ont immédiatement procédé à l'interpellation de l'individu en question dans un restaurant où il était employé, samedi 25 peu avant midi. Il a été placé en garde à vue et celle-ci, compte tenu de la nature des faits qui sont reprochés au suspect, a été prolongée au-delà des 24 heures légales sur instruction de la vice-procureur de la République, Sophie Demangeot.

En moyenne, chaque année, on estime que 223.000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de violences conjugales dans ses formes les plus graves (violences physiques et/ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex -conjoint). Parmi elles, 14% ont déposé plainte. Les victimes estiment à 68% que ces violences ont eu des répercussions plutôt ou très importantes sur leur santé psychologique et, à 54%, qu’elles ont entraîné des perturbations dans leur vie quotidienne.