Avranches: condamnée car elle possédait 4.000 animaux empaillés

La cour d'appel de Caen, dans le Calvados, devait examiner le cas d'une femme originaire d'Avranches, dans la Manche, en mars dernier. Celle-ci avait voulu vendre aux enchères des animaux empaillés qui étaient en sa possession. La dame, âgée de 75 ans, était la propriétaire d'une collection de 4.000 animaux, dont certain sont protégés.

Durant des décennies, elle avait avec son défunt mari, passionné d'ornithologie selon Ouest-France, constitué cette collection, composée d'environ 3.200 oiseaux dont 1.285 colibris, d'un lynx, d'une panthère, d'un jaguar et même d'un puma. Tout ces animaux rassemblés vaudraient entre 800.000 et 1,5 millions d'euros.

La femme avait voulu se séparer d'une partie de sa collection, "connue en France et en Europe" selon son avocate, à la mort de son mari. "Dans le cadre de la succession", elle avait voulu vendre 1.405 pièces aux enchères en avril 2013. Mais la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du territoire et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ont eu vent de cette vente peu commune et ont voulu se pencher sur la provenance de tout ces animaux.

Les justificatifs produits par la propriétaire n'étaient pour certains pas suffisants.

Le jugement en appel de la septuagénaire a été rendu ce lundi 19, la femme a été condamnée à 10.000 euros d'amende, dont 5.000 avec sursis, pour détention et vente non autorisées d'espèces animales non domestiques, voire protégées. Pas moins de quarante pièces lui ont aussi été confisquées.