Azerailles: une quinzaine de personnes blessées par la foudre lors d'un festival de musique

La foudre a encore fait des ravages samedi 2 après-midi. Alors qu'une femme a été tuée après avoir été frappée par un éclair sur l'Île d'Oléron vendredi 1er septembre, c'est cette fois dans l'Est de la France que le phénomène météorologique a fait des victimes.

A Azerailles, alors que se tenait le festival de musique "Le Vieux Canal", une quinzaine de personnes -qui se trouvaient sous le chapiteau qui accueille l'événement- ont été blessées vers 16h, samedi, lorsque la foudre s'est abattue sur la structure. Au moment du drame, des orages et des averses sévissaient sur toute la région.

Selon L'Est Républicain, aucun concert n'était donné à ce moment-là. Des familles étaient simplement venues profiter des activités gratuites proposées par la ville. Avant la soirée qui devait voir se produire, entre autres, le groupe Pony Pony Run Run. Mais toutes les représentations ont été annulées.

Parmi les victimes, deux personnes ont été touchées plus sérieusement et souffrent de brûlures. Mais leur pronostic vital ne serait pas engagé selon BFMTV.

La foudre frappe chaque année une centaine de personnes en France, et entre 10 et 20 victimes ne survivent pas. Les rescapés peuvent souffrir de séquelles physiques et psychologiques graves.

Si ce phénomène est imprévisible, il y a quand même quelques conseils et précautions à prendre pour éviter qu'un tel drame ne se produise.

Premièrement, s'abriter sous un arbre est la mauvaise idée à ne surtout pas avoir. Ensuite, si vous êtes en extérieur, loin de chez vous, et dans l'impossibilité de vous abriter dans une maison, une grotte ou de vous éloigner des structures métalliques, la meilleure solution est de se coucher en boule au sol, sur un matériau isolant comme une bâche ou même un ciré imperméable.

Si malgré toutes ces précautions vous êtes le témoin d'un coup de foudre, vous pouvez toucher la victime sans risque d'être électrocuté. Si elle est inconsciente mais qu'elle respire, mettez-la en position de sécurité, couvrez-la et appelez le Samu. Si elle ne respire plus, procédez à un massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours.