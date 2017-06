Bac 2017: incendie près d'une salle d'examen, les candidats devront repasser l'épreuve de LV1

C'est aux alentours de 15h50 que les 110 élèves de terminale S et les 15 candidats de STMG, L, ES et S présentant un handicap et bénéficiant d'un tiers-temps ont été évacués lundi 19. La cause? Un incendie s'est déclaré à proximité du lycée Jean Monnet de Montpellier. "J ’étais en train de composer quand j’ai commencé à sentir une odeur de fumée. Il y a eu des bruits bizarres puis l’alarme incendie a retenti", a indiqué une lycéenne au Figaro. Les pompiers, rapidement prévenus par les surveillants sont intervenus cinq minutes plus tard. L'incident qui aura duré une heure, force donc les élèves à repasser l'épreuve.

Dans un communiqué diffusé quelques heures plus tard, le rectorat de l'académie de Montpellier a indiqué sa décision. En effet, les élèves n'ayant pas eu le même temps que les autres lycées pour composer, ils repasseront leur épreuve vendredi 23 à 14h avec un nouveau sujet."L'épreuve était d'une durée de trois heures et ils n'ont pas composé sur la durée puisqu'ils ont dû s'interrompre. Il leur restait encore une heure et 10 minutes. Pour que ce soit équitable par rapport à tous les autres candidats, il est bien normal qu'ils soient reconvoqués", a précisé Laurent Thiéffaine, le directeur de cabinet du recteur de l'Académie de Montpellier à France Bleu.

Cependant, l'évacuation n'a concerné qu'une partie des candidats. Les élèves des autres filières ont pu finir leur épreuve dansdes conditions normales.

L'origine du feu reste encore inconnue ce mercredi 21, la seule certitude est qu'il s'est déclaré dans l'enceinte du lycée mais n'a touché aucun locaux.