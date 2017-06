Etats-Unis: dix étudiants recalés d'Harvard pour des commentaires Facebook "sexuellement explicites"

Ils devaient intégrer l'université la plus réputée aux Etats-Unis, qui leur promettait un brillant avenir. Mais les choses ont bien changé depuis le premier courriel d'admission. Dix étudiants américains, qui avaient été acceptés à Harvard en mars dernier, ont été épinglés par la direction pour avoir partagé sur Facebook, dans un groupe privé, des messages à caractère racistes, sexistes et antisémites.

Selon Crimson, journal officiel de l'université d'Harvard, ces dix jeunes gens -dont on ne sait pas s'il s'agit d'hommes ou de femmes- ont publié sur le groupe "promotion 2021 de l'université d'Harvard" des "memes et images qui se moquaient d'agressions sexuelles, de l'Holocauste et de la mort d'enfants". "Certaines phrases chocs étaient dirigées contre des ethnies et des groupes raciaux spécifiques" est-il aussi expliqué dans le communiqué.

Un étudiant, qui intégrera lui bien la promotion 2021 puisqu'il n'a visiblement rien avoir dans ces commentaires injurieux, a témoigné sur BuzzFeed lundi 5: "Sur les quatre premiers mois d'existence du groupe, c'était génial. On discutait juste de la vie… C'était juste un forum de discussion très ouvert". Les conversations ont ensuite dérapé, car certains administrateurs de la page ont incité les autres élèves à jouer la carte de la provocation. "Ils nous disaient: +ce n'est pas parce qu'on va à Harvard qu'on ne peut pas plaisanter+".

Des captures d'écran de ces conversations gênantes ont été faites et portées à la connaissance de l'administration, qui a annulé les inscriptions des dis étudiants incriminés en avril dernier.