Beauvais: à 27 ans, il est suspecté du viol d'une adolescente de 13 ans en pleine rue

Un jeune homme de 27 ans est suspecté de viol sur une adolescente de 13 ans à Beauvais, dans l'Oise. Le 9 septembre dernier, la jeune fille marchait dans le quartier Saint-Jean lorsqu'elle aurait été agressée.

Selon les enquêteurs, elle aurait alors croisé la route de l'homme, habitant du quartier. Il aurait alors emmené la collégienne dans une rue plus calme, à l'abri des nombreuses voitures qui circulaient sur la grande artère.

Arrivé dans une rue proche, il aurait alors contraint l'enfant à avoir des relations sexuelles avec lui avant de fuir, relate Le Parisien. Quelques heures après le drame supposé, la jeune fille a eu le courage d'aller porter plainte au commissariat. En plus de donner une description précise de son agresseur, elle a subi un prélèvement ADN.

Son agresseur présumé a finalement été arrêté mardi 26 et confondu par les policiers grâce au prélèvement effectué sur la jeune victime. "L'appui de la vidéosurveillance a été précieux pour boucler cette enquête prioritaire", a indiqué un enquêteur.

Le suspect a été présenté à une juge d'instruction mercredi 27 pour viol sur mineur de moins de quinze ans. Selon une source proche de l'enquête, il était déjà connu des forces de l'ordre mais pour des petits délits qui n'avaient rien à voir avec des déviances sexuelles.

L'arrestation est survenue au même moment que le jugement d'une affaire similaire. A Pontoise dans le Val-d'Oise, un homme de 28 ans a été condamné pour "atteinte sexuelle", et non pour "viol sur mineur de moins de quinze ans", pour avoir reçu des fellations et pénétré une enfant de 11 ans en avril dernier. La décision du juge se basait ici sur le consentement de la jeune fille.