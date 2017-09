Bébé mort noyé à Vienne: comment éviter les dangers lors du bain?

C'est une tragédie qui s'est déroulée à Vienne, en Isère, mercredi 6. Un bébé de six mois est mort dans son bain alors que sa mère s'est absentée quelques instants pour répondre à un appel téléphonique. Selon les premiers éléments connus, ce serait un geste inapproprié du grand frère de trois ans qui était également dans le bain, qui aurait précipité le drame: il aurait en effet actionné le robinet d'eau et le niveau serait rapidement monté. Cette version demande cependant à être confirmée: une autopsie de la victime sera réalisée ce jeudi 7.

La salle de bains est en effet un lieu dangereux pour les enfants… même si ce n'est pas la pièce où se déroulent les accidents les plus graves chez les plus petits. Chaque année, environ 25 enfants meurent en effet d'accidents domestiques dans une salle de bains (généralement par noyade). Or, cette pièce ne concentre que 5% des 500 victimes de drames domestiques, loin derrière la cuisine qui elle dépasse les 15%.

Dès l'âge de deux mois, un bébé a tendance à remuer et peut facilement basculer dans l'eau et se noyer. Il est donc conseillé d'adopter un objet adéquat comme un siège adapté, empêchant toute bascule de l'enfant même en cas de secousse du bambin turbulent. L'idéal restera toujours la présence de l'un de ses parents pour la baignade, même si le cas de Vienne montre bien que les choses ne sont pas toujours aussi simples.

Enfin les parents doivent faire très attention à un phénomène spécifique: la "noyade sèche". Si le fait de "boire la tasse" pour un adulte ou un enfant suffisamment grand semble sans gravité, il est tout autre pour les plus petits: un bébé peut avaler très vite une quantité excessive d'eau mais qui ne provoquera pas immédiatement la suffocation mortelle qui, elle, peut se produire parfois 72 heures plus tard sans que l'adulte n'anticipe un tel danger.