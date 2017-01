Belfort: deux garçons de 12 accusés d'imposer des fellations à une jeune fille du même âge

Les faits reprochés aux deux jeunes sont particulièrement sordides. Deux frères de 12 ans ont été mis en examen à Belfort pour des faits de viols et d'agressions sexuelles "aggravées" sur une enfant de leur âge, entre septembre et décembre 2016.

Les deux mineurs sont soupçonnés d'avoir imposé à plusieurs reprises des fellations à cette enfant qui habite le même quartier, celui des Glacis, dans cette ville de l'est de la France, a fait savoir la procureure de République de Belfort. "Ils reconnaissent la matérialité des faits, mais ils disent qu'elle était d'accord", a précisé la magistrate. En raison du jeune âge des suspects, le parquet a ouvert une information judiciaire pour "agressions sexuelles aggravées" et non pour viol.

Selon France Bleu, les deux garçons, âgés de moins de 13 ans, n'encourent que des mesures éducatives. Ils ont pour l'heure l'interdiction formelle de s'approcher de leur victime présumée. D'autres jeunes gens sont recherchés dans l'affaire. Sans que l'on connaisse précisément leur implication, ils sont soupçonnés d'avoir au minimum laissé les agressions se dérouler, voire d'avoir aidé à son déroulement.

Fin décembre 2016, un jeune garçon de 14 ans a été mis en examen pour viol sur une jeune femme de 25 ans, à Lunéville en Lorraine. Selon son témoignage, la victime a été abordée par l’adolescent de 14 ans qui lui a demandé son numéro de téléphone sous la menace de "la planter" avec une arme de poing (ce qu'il ne possédait pas au final). Le garçon l’a alors caressée, puis violée avant de s’enfuir quand l’autre adolescent, âgé de 18 ans, s’est mis à crier et aurait arrêté l'agression sexuelle. Réperé par des caméras de surveillance, il a été interpellé et placé en garde à vue.