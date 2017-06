Benoît Magimel condamné à 6.200 euros d'amende en appel pour avoir renversé une piétonne sous l'emprise de stupéfiants

Le comédien Benoît Magimel, 43 ans, a été condamné ce mardi 13 en appel à 5.000 euros d’amende pour avoir renversé une piétonne en mars 2016 et à 1.200 euros d’amende pour conduite sous stupéfiants en févier 2014. En première instance, il avait écopé respectivement à 3.500 euros et 750 euros d’amende et six mois de suspension de son permis de conduire.

Les faits s'étaient déroulés le 11 mars, dans le XVIe arrondissement de Paris. L'acteur conduisait un véhicule de location lorsqu'il a renversé une femme de 62 ans en faisant marche arrière. La victime, qui s'est fait rouler sur le pied et a perdu l'équilibre, s'était vue reconnaître cinq jours d'incapacité totale de travail (ITT) pour plusieurs abrasions et hématomes. "J'étais catastrophé, j'étais vraiment très inquiet pour cette dame", avait raconté l'acteur devant le tribunal correctionnel. Après l'arrivée des pompiers mais avant celle de la police, il était ensuite rentré chez lui, à quelques centaines de mètres de l'accident.

Il s'était finalement présenté au commissariat plus tard pour répondre de ses actes et avait été placé en garde à vue.

Benoît Magimel était également poursuivi dans une autre affaire, survenue en février 2014, lorsqu'il avait été arrêté à bord de son véhicule et déjà contrôlé positif aux stupéfiants.

Considéré comme un enfant prodige du cinéma français pour son rôle à 13 ans dans La vie est un long fleuve tranquille, Benoît Magimel a obtenu en 2016 le César du meilleur acteur dans un second rôle pour La Tête haute, film dans lequel il incarne un éducateur, lui-même confronté à la délinquance dans sa jeunesse.