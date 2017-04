Besançon: trois policiers aident une femme à accoucher en pleine rue

C'est une histoire digne d'un film, avec une fin heureuse, qu'ont vécue vendredi 31 mars à Besançon (Doubs) un couple ainsi que les trois policiers qui sont venus à leur secours. Les fonctionnaires ont en effet aidé la femme à accoucher en pleine rue.

Cette naissance pour le moins insolite a eu lieu en pleine après-midi, révèle L'Est républicain. Peu avant 17 heures, les trois motards de la police municipale patrouillaient rue de l’Epitaphe lorsqu'ils ont aperçu un homme appelant à l'aide. Il s'agissait du compagnon de la future mère.

Très vite, les policiers ont constaté que femme était sur le point d'accoucher. Ils ont prévenu les pompiers, mais le bébé était apparemment très pressé et n'a pas attendu les secours. Ce sont donc les trois motards qui ont dû assister la maman pour la mise au monde de son enfant au milieu de la rue.

La petite fille et sa mère ont ensuite pu être prises en charge par les secours et se portaient bien quelques heures après les faits. Elles ont été transportées à la maternité.

Le directeur de la police municipale de Besançon a félicité ses hommes pour leur réaction et leur sang-froid: "mes hommes ont fait le nécessaire avec beaucoup d’attentions et de professionnalisme. (...) C’est incontestablement un moment inédit dans leur carrière. Ils ne seront pas près de l’oublier de sitôt. Les parents non plus. Ça n’arrive qu’une fois dans une vie de vivre un moment pareil. Le moins que l’on puisse dire est que le déroulement de l’événement est extraordinaire", a-t-il déclaré à L'Est républicain.

Une histoire qui en rappelle une autre survenue en février dernier en Seine-Saint-Denis. Là encore, une femme avait dû accoucher en pleine rue avec l'aide de policiers.