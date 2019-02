Bobigny: à l'hôpital, un médecin se suicide en sautant par la fenêtre de son bureau

Le personnel de l'hôpital de Bobigny est sous le choc. Un médecin âgé de 57 ans, responsable de l'activité de chirurgie bariatrique et métabolique, a été retrouvé mort en bas du bâtiment où il travaillait dimanche vers 18h.

L'homme s'est suicidé en sautant de la fenêtre de son bureau, au cinquième étage.

"Un médecin qui vient durant son jour de congé se suicider sur son lieu de travail en tenue de chirurgien, forcément, ça pose question", a réagi un agent de l'hôpital Avicenne dans les colonnes du Parisien.

Une enquête pour recherche des causes de la mort a été ouverte par le parquet et confiée au commissariat de Bondy. Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a également eu lieu.

"L’ouverture d’une enquête paritaire a été votée à l’unanimité. Elle devrait nous permettre de savoir si les conditions de travail ont joué un rôle dans ce drame", cette possible cause du suicide est en effet évoquée par certains soignants.

"Tout le monde est très choqué. Un geste pareil sur son lieu de travail n’est pas anodin. On en a parlé entre nous. On pense tous que la pression qu’on subit au quotidien y est sans doute pour quelque chose", ont-ils d'ailleurs expliqué.

Le médecin, "qui s'était forgé une reconnaissance nationale dans le domaine de la chirurgie bariatrique", souffrait aussi d'une "maladie grave" depuis plusieurs mois.

Ce n'est pas le premier suicide d'un employé de cet établissement, dont le personnel s'est mis en grève en novembre dernier pour protester contre la dégradation de leurs conditions de travail. En octobre 2017, un brancardier avait mis fin à ses jours à son domicile.