Bois de Boulogne: un routier soupçonné du viol de deux étudiantes

Les deux agressions suivies de viols avaient eu lieu le 21 juillet et le 17 mars dernier. Un routier d'origine portugaise de 42 ans est soupçonné du viol de deux étudiantes à Paris, au niveau du Bois de Boulogne. Il a été mis en examen le 2 août dernier et placé en détention provisoire.

Les deux victimes présumées sont une étudiante française de 18 ans et une seconde d'origine chinoise de 22 ans. Elles auraient été violées dans des conditions semblables par un homme décrit comme "costaud" par Le Parisien . "Les deux jeunes femmes se sont défendues et souffrent toutes les deux de quelques hématomes en plus d'un important traumatisme psychologique", a fait savoir une source proche de l'enquête auprès du quotidien.

Les enquêteurs ont identifié, grâce à l'exploitation des images des caméras de surveillance, un suspect vivant à Mandres-les-Roses (Val-de-Marne) et l'ont interpellé. En garde à vue, il a soutenu que les relations sexuelles étaient "consenties" et que ses victimes étaient des "prostituées", ce qui est faux.

Les policiers poursuivent leurs investigations, craignant d'autres victimes: "Comme il est chauffeur routier, nous émettons l'idée qu'il pourrait, au gré de ses déplacements, avoir commis d'autres viols partout en France et peut-être même à l'étranger".