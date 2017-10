Bologne: invités à déjeuner par le pape François, deux détenus en profitent pour s'échapper

Il y a peut-être eu intervention divine. Le 1er octobre dernier, le pape François s'est rendu à Bologne en Emilie-Romagne, dans le centre de l'Italie. Au cours de son déplacement, le souverain pontife, très attaché aux questions sociales, a déjeuné avec des sans-abris, des migrants et des détenus lors d'un grand repas organisé à la basilique Saint-Pétrone, une des plus grandes églises européennes.

Le pape François a expliqué avoir particulièrement aimé ce moment de partage et avoir été très sensible aux parcours de vie que lui ont raconté les autres convives. La presse italienne a pourtant révélé ce mercredi 11 un détail cocasse sur ce déjeuner. En effet, deux détenus ont profité d'avoir rompu le pain avec le souverain pour fausser compagnie aux bénévoles qui les encadraient et se faire la malle. Et avec discrétion, puisque ce n'est qu'une fois que le groupe de prisonniers s'est retrouvé à la maison d'arrêt que les gardiens se sont rendus compte de la disparition des deux hommes. Depuis, les deux fuyards, originaires de Naples, sont introuvables.

Ils séjournaient dans une structure alternative à la prison et axée sur la réinsertion situé à Castelfranco près de Modène, abritant des pensionnaires jugés socialement dangereux et des toxicomanes.

Le pape François, très sensible à la situation des détenus, en rencontre régulièrement durant ses déplacements en Italie et à l'étranger. Au cours de la célébration du Jeudi Saint, le 13 avril dernier, que le pape voulait garder "essentiellement privée", le souverain pontife a lavé les pieds de douze détenus, dont trois femmes, mais aussi un musulman qui a été baptisé en juin.